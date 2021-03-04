حبس سيدة وديلر مخدرات بحوزتهما حشيش وهيروين بالسلام

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وعاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش والهيروين قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة السلام أول.





وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنه.





وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سيدة وديلر مخدرات بحوزتهما حشيش وهيروين .





وكان ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول قد تمكنوا من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول.





وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائها ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة .





وأضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش ، هاتف محمول .





واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، والسيارة لتسهيل تحركاته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .







