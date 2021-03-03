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رياضة

الهلال السوداني: تركي آل الشيخ وضغط الجماهير وراء عدم التعاقد مع حمادة صدقي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الهلال السوداني الأسباب وراء عدم إتمام الاتفاق مع حمادة صدقي لتدريب الفريق.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد: "الادارة كانت جادة في التعاقد معه ولكن اصطدمت برفض الجماهير بالإجماع وبرفض قدامى لاعبي النادي وتدخل تركي آل الشيخ وتعاقده مع مدرب كبير".


وتابع المصدر: "الاداره في الهلال تعرضت لضغط جماهيري لم يتخيله احد، وكتبت الصحافه الرياضيه مجتمعة برفض حماده بسبب تصرفه السابق فما كان من المجلس الا إيقاف التعاقد وإجراءاته".


واختتم المصدر: "ريكاردو فورموسينيو مساعد البرتغالي جوزيه مورينيو، وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات".


ونشرت صفحة الهلال السوداني ، الرسمية عبر الفيس بوك ، "عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال المهندس رامي كمال يلتقي بالمدرب المصري حمادة صدقي بفندق إيوا ويقدم له اعتذار نادي الهلال ويتمنى له التوفيق .. ".


ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل مازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال ثالثا بـ نقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.


كان حمادة صدقي تولى تدريب الهلال السوداني الموسم الماضي، لكنه فسخ تعاقده بعد أيام قليلة من توليه المهمة، بسبب وجود خلافات مع الإدارة السابقة.
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