ندوة تعريفية بـ مِنح "فولبرايت الأمريكية" بجامعة طنطا .. الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور كمال عكاشة ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث عن عقد ندوة تعريفية "أون لاين" الثلاثاء القادم الساعة الثانية ظهرًا عبر تطبيق زووم، حول كيفية التقدم لمنح هيئة فولبرايت بالولايات المتحدة الأمريكية.

















أوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه المنح مخصصة للحصول على درجة الماجستير وجمع مادة علمية وإعداد أبحاث ما بعد الدكتوراه لجميع التخصصات والكليات، بالإضافة إلى توفير منح خاصة لتدريس اللغة الانجليزية والفنون والدراسات الإسلامية.









وأضاف أن هذه المنحة تعد فرصة قيمة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعة والباحثين في كليات الجامعة المختلفة، للمشاركة في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية.







