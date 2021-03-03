مطالبا بالتحول الرقمي.. نائب رئيس جامعة الأزهر الجديد يتفقد فرع البنات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية للفرع بإدارة الجامعة بمدينة نصر، عقب صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

وخلال الجولة طالب نائب رئيس الجامعة العاملين بفرع البنات بالجد والاجتهاد والعمل في منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية ذلك التحول على منظومة العمل وفقًا لرؤية مصر 2030 م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة حرصه على عقد لقاءات مستمرة بإدارات فرع البنات؛ لبحث جميع متطلبات الفرع، مشيدًا بجهود العاملين بفرع البنات بمختلف الإدارات خلال جائحة كورونا، وناشد جميع منسوبي فرع البنات بجامعة الأزهر بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ حرصًا على صحة جميع منسوبي الجامعة.