أحمد موسى يحذر: انهيار سد النهضة سيغرق السودان ومصر ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأفريقي لم يقدم شيئا في أزمة سد إثيوبيا.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "سد النهضة لم يتعرض لاختبار فعلي حتى الآن"، متسائلا "هل ممكن السد يستحمل 19 مليار متر مكعب من المياه؟"، معلقا "محدش يضمن أن السد لن يتعرض لانهيار مع 19 مليار متر مكعب".





وتابع أحمد موسى "السودان ومصر هيغرقوا لو السد تعرض لانهيار.. ولازم نحط كل السناريوهات"، موضحا "ممكن السد ينهار لوحده، الشعب السوداني هيعملوا ايه، وإحنا بعدهم هنعمل ايه.. من يتحمل هذه النقطة".





وأكد أحمد موسى، "إثيوبيا ليس لها تجربة حقيقة أن السد يحجز الكمية الهائلة خلفه.. ولم يطلعوا أي دولة علي أساسيات السد ولا البنية التحتية للسد"، منوها بأن "ملف سد النهضة هو الأولوية رقم واحد ورقم 10 للدولة، حتى نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف"، مشددا "اللي حصل في ملء السد المرة الأولي لن يحدث في المرة الثانية".





وأشار إلى أن "كل الأطروحات موجودة أننا لازم نوصل لحل"، مختتما "كل يوم بنروح لمرحلة خطيرة، لكن في الآخر كلنا عندنا ثقة في القيادة والرئيس عبدالفتاح السيسي".



