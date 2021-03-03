ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يحذر: انهيار سد النهضة سيغرق السودان ومصر ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:47 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأفريقي لم يقدم شيئا في أزمة سد إثيوبيا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "سد النهضة لم يتعرض لاختبار فعلي حتى الآن"، متسائلا "هل ممكن السد يستحمل 19 مليار متر مكعب من المياه؟"، معلقا "محدش يضمن أن السد لن يتعرض لانهيار مع 19 مليار متر مكعب".

وتابع أحمد موسى "السودان ومصر هيغرقوا لو السد تعرض لانهيار.. ولازم نحط كل السناريوهات"، موضحا "ممكن السد ينهار لوحده، الشعب السوداني هيعملوا ايه، وإحنا بعدهم هنعمل ايه.. من يتحمل هذه النقطة".

وأكد أحمد موسى، "إثيوبيا ليس لها تجربة حقيقة أن السد يحجز الكمية الهائلة خلفه.. ولم يطلعوا أي دولة علي أساسيات السد ولا البنية التحتية للسد"، منوها بأن "ملف سد النهضة هو الأولوية رقم واحد ورقم 10 للدولة، حتى نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف"، مشددا "اللي حصل في ملء السد المرة الأولي لن يحدث في المرة الثانية". 

وأشار إلى أن "كل الأطروحات موجودة أننا لازم نوصل لحل"، مختتما "كل يوم بنروح لمرحلة خطيرة، لكن في الآخر كلنا عندنا ثقة في القيادة والرئيس عبدالفتاح السيسي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. محمد نصر علام يكشف ألاعيب إثيوبيا ومتى تبدأ في تهديد السودان

تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. فيديو

آبي أحمد: إثيوبيا لن تتزعزع أو تتحول إلى دول صغيرة

د. جوزيف رامز أمين يكتب: تصور منطقي لمستقبل مفاوضات سد النهضة

ملء سد النهضة.. أحمد موسى: إثيوبيا لا تعترف بالمواثيق والقوانين الدولية

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

ترشيحاتنا

موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

الاهلي يغرم كهربا 200 ألف جنيه ويستبعده من المباريات شهرًا

بعد لقائه سامح شكري.. وزير الخارجية القطري يحسم جدل علاقة مصر وقطر

16 سنة من التنمر.. معاناة عائلة لقاء الخميسي بسبب «عبد المنصف»

تصريحات غامضة ومعارك على السوشيال ميديا.. حرب كلامية بين ميدو وخالد الغندور.. تفاصيل

بعد جراحة دقيقة.. شيري عادل تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الإكزيما.. 3 مكونات طبيعية لتوقفها وعلاجها

عباية أوف شولدر.. ناهد السباعي تتألق بالأزرق في أحدث صورها

مواصفات واسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021 .. صور