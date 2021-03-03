بديل الشناوي في الأهلي.. أبرز مفاوضات أندية الدوري مع حارس سموحة





ودخلت العديد من أندية الدوري المصري في مفاوضات جادة مع مسئولي نادي سموحة من أجل الحصول على خدمات الهاني سليمان حارس مرمي الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة .





وعلم صدي البلد أن النادي الأهلي يكثف مفاوضاته مع مجلس إدارة نادي سموحة للحصول على خدمات الهاني سليمان خلال فترة الانتقالات المقبلة؛ ليصبح بديلا لحارس المارد الأحمر الحالي محمد الشناوي في حال الموافقة على احترافه في ظل تألقه المستمر.





وأكد مصدر مسئول داخل نادي سموحة، أن مجلس إدارة النادي يدرس الموقف النهائي بشأن رحيل الهاني سليمان خلال الفترة المقبلة، وموقف الجهاز الفني من ذلك، قبل تحديد القيمة المالية للاستغناء عن خدمات حارس الفريق

أصبح الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، محط أنظار أندية الدوري المصري بعد تألقه داخل صفوف الموج الأزرق .