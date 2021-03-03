هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور .. خطايا كهربا مع الأهلي مسلسل لا ينتهى

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خاص .. الكواليس الكاملة لتغريم كهربا 200 ألف جنيه واستبعاده من المباريات شهرًا

ولم تكن عقوبة الأهلى ضد كهربا التى تم الإعلان عنها منذ دقائق هى الأولى من نوعها بل سبق وأن ارتكب كهربا عدد من الأزمات والمشاكل داخل الأهلى فى الفترة الأخيرة منذ انتقاله فى الميركاتو الشتوى قبل الماضي فى صفقة كان ينتظر منها جماهير الأهلى الكثير فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .فى 2 سبتمبر من العام الماضى ، تعرض محمود كهربا للعقوبة الأكبر فى تاريخ الأهلى وهى خصم مليون جنبه من مستحقاته المالية بسبب خناقته مع محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الفريق .وفى 9 فبراير من العام الجارى ، تعرض محمود كهربا إلى عقوبة من الاتحاد الدولى " الفيفا " بسبب اختراقه نظام الفقاعة الطبية خلال مشاركته مع النادى الأهلى بكأس العالم للأندية والذى أقيم فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير .وشهدت الأيام الماضية عدد من المناوشات بين كهربا وموسيمانى المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى تشكيل الفريق حتى فاجىء الأهلى الجميع اليوم بإعلان عقوبة مدوية ضد كهربا بإيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه .مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق كان قد توقع فشل تجربة كهربا مع الأهلى بعد انتقاله إليه إلى القلعة الحمراء وتأكيده بإنه مثير للأزمات والمشاكل ولن ينجح داخل جدران الأهلى .