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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ أبو الغيط للتجديد له أمينا عاما للجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:23 م
مين عام جامعة الدول
مين عام جامعة الدول العربية
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فريدة محمد
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية؛ بمناسبة التجديد له للمرة الثانية أمينًا عامًا للجامعة، مؤكدا ثقته في قدرات أبو الغيط في مواصلة العمل المخلص لتحقيق مصالح الدول العربية وتطوير أداء جامعتهم العربية.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته بقرار وزراء الخارجية العرب بالتجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط، مشيدا بحرص الجميع على روح التعاون لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي في مواجهة كافة التحديات التي تهدد وحدة أمتنا العربية.

وفي نهاية البرقية، أعرب المستشار عبدالرازق، عن تمنياته بالتوفيق والسداد لأمين عام جامعة الدول العربية في أداء مهامه لتحقيق ماتصبو إليه شعوبنا العربية من استقرار وازدهار.

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