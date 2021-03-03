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توك شو

هانى الناظر يفجر مفاجأة عن موعد القضاء على كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:24 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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البهى عمرو
قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن جميع لقاحات فيروس كورونا جميعها تشبه بعض، ولديهم فاعلية عالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن من يقول أن لقاح روسي أفضل أو الصين، أمر غير صحيح، فجميع اللقاحات مفيدة و مميزة و متشابهة و فعاليتهم عالية.

ولفت إلى أن اللقاحات لا يكون لها أعراض جانبية عالية، وهناك أعداد كبيرة حصلت على اللقاح، وأن الشائعات التى تقول أن هناك مشكلات باللقاحات أمر غير صحيح.

وأشار إلى أنه يطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا، وكشف أن الكمامة و اللقاحات هما الحل للقضاء على كورونا.

وأكد أنه بنهاية 2021، بداية 2022 سيتم القضاء على كورونا نهائي، ولكن على الجميع الحصول على اللقاح و ارتداء الكمامة.

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