وزير الصحة الأسبق: حصلت على لقاح كورونا داخل مستشفى جامعي

أعلن عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق عن حصوله على لقاح فيروس كورونا، من خلال المستشفيات الجامعية.





وأشار "العدوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إلى أن وزارة الصحة وفرت اللقاح في المستشفيات الجامعية وحصلتُ على أول جرعة من لقاح كورونا بالفعل.





وفي نفس السياق أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن ما يقرب من 150 ألف مواطن سجلوا عبر الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا.









