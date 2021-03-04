التموين: 15 سلعة في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ 35%

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان، ستنتشر بالمحافظات هذا العام، كالعام الماضي، بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35%، مشيرا إلى دخول 15 سلعة فيها حيز التخفيض هذا العام، كـ"الأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة" بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي ستدخل المعرض هذا العام.





وأشار المصيلحى إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لاختيار الأماكن التي ستنشأ بها تلك المعارض طبقا لاحتياجات سكان كل محافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.









وطالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسلة تجارية وسوبر ماركت تحت اسم اهلا رمضان يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية، اضافة الى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضى بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيها و100 جنيه و150 جنيها، تشمل كل السلع المتفق عليها سابقا .





وأشار المصيلحى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمعا ستشارك بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25% بسلع ذات جودة عالية أيضا.





وأضاف أن الوزارة ستقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة، طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق، مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي فى معارض اهلا رمضان بناء على طلب صاحب المنفذ.