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أخبار العالم

تحذير شديد في بريطانيا بسبب كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:48 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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شريف سيد
طالبت مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بالاستعداد لزيادة محتملة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في وقت لاحق من العام الجاري 2021. 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه تم التقدم بطلب إلى المستشفيات البريطانية؛ من أجل الاستعداد لموجة ثالثة محتملة من جائحة كورونا. 

وقالت هيئات الصحة البريطانية إن هذا التحذير جاء وسط تخوفات من ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا خلال الخريف المقبل. 

ومع اعتقاد الخبراء أن المرض موسمي، مثل الإنفلونزا. لكن ليس من المستحيل أن تتفاقم حالات كورونا في الصيف، بعد أن سجلت جنوب إفريقيا - التي تشهد أكثر الشهور حرارة أثناء الشتاء في المملكة المتحدة - انفجارًا في الإصابات بين نوفمبر ومنتصف يناير بفضل انتشار سلالة جديد لكورونا. 

فيما كشف مسئول في منظمة الصحة العالمية عن دراسة العلماء سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، عقب انخفاضها على مدى الأسابيع السابقة. 

وقالت منظمة الصحة العالمية،  وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي نيوز" الأمريكية، إنه تم تسجيل 2.6 مليون إصابة بالفيروس في العالم خلال الأسبوع الماضي، عقب 6 أسابيع من الانخفاض في الإصابات. 
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