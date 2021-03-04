طرق سهلة لتبييض الأسنان الصفراء بشكل طبيعي

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إليك بعض العلاجات الطبيعية لتبييض الأسنان بالكامل

1. صودا الخبز

عند إضافة البيروكسيد إلى صودا الخبز يساعد على إزالة المزيد من الاصفرار من أسنانك.



تشير الدراسات السريرية إلى أن استخدام صودا الخبز بشكل صحيح يقلل من الاصفرار بالتدريج





2. زيت جوز الهند





زيت جوز الهند علاجًا وقائيًا ممتازًا فهو يحتوي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا فكل ما عليك فعله هو وضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك والمضمضة لمدة 20 ثانية.



شيء آخر يمكنك القيام به: وضع بضع قطرات على فرشاة أسنانك كالمعتاد!



3. خل التفاح

خل التفاح يمكن أن يساعد في إزالة البقع المزعجة التي يبدو أنها تلتصق بالأسنان. كمضاد حيوي طبيعي ، فهو يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الأسنان

وتساهم المركبات الموجودة في خل التفاح ، بما في ذلك حمض الأسيتيك والإنزيمات والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروبيوتيك ، في الحفاظ على صحة الاسنان

4. الفواكه والخضروات

يمكن أن يساعد تناول فواكه وخضروات معينة ببطء في إزالة البقع السطحية وجزيئات الطعام من أسنانك. الكرفس والتفاح والجزر والفراولة كلها خيارات طعام ممتازة.

تعتبر الفراولة فعالة بشكل خاص نظرًا لاحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين سي والإنزيمات الصحية. لا يمكنك فقط مضغ هذه الفاكهة اللذيذة ، ولكن يمكنك أيضًا هرس بضع فراولة وووضعها على فرشاة و ينصح بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.