تعرف على أحدث أعمال نيرمين الفقي في الموسم الرمضاني

روجت الفنانة نيرمين الفقى لاحدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو " ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال. أعمالها





واعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت معلقة: "أنا والجميلة رانا الرئيس ضل راجل ٢٠٢١ باذن الله".





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مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح.



