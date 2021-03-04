ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على أحدث أعمال نيرمين الفقي في الموسم الرمضاني

الخميس 04/مارس/2021 - 04:11 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
روجت الفنانة نيرمين الفقى لاحدث أعمالها  فى رمضان المقبل وهو " ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.

واعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت معلقة: "أنا والجميلة رانا الرئيس ضل راجل ٢٠٢١ باذن الله".

اقرا ايضا:


مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح. 

المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالاحمر.. نيرمين الفقي تخطف قلوب متابعيها

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة صباحية أنيقة

علاء عرفة يبدأ تصوير ضل راجل مع ياسر جلال

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2021

سعيد أبو الوفا.. عصام السقا يكشف شخصيته في "ضل راجل"

بـ 6 كلمات.. كيف خطفت نيرمين الفقي التريند من لؤلؤ

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. تطورات مهمة في أزمة سد النهضة وتراجع إثيوبيا.. تقارب جديد بين مصر وقطر.. صدمة جديدة من الصحة العالمية

الجني خارج الزجاجة .. انتشار طفرة جديدة لكورونا أكثر خطورة فهل وصلت مصر؟ .. صور

تونس .. المعارضة تقرر النزول إلى الشارع ردا على مسيرة النهضة

وفاة ليلى الإسكندرانية .. 7 معلومات لا تعرفها عنها

مستقبله في خطر.. شوبير: عقوبات جديدة تنتظر كهربا مع الأهلي .. فيديو

صلاة الفجر بعد شروق الشمس غير جائز لهذا السبب .. البحوث الإسلامية يوضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاحترافه لعبة شهيرة.. طفل يفوز بمبلغ ضخم وجوائز لا تصدق .. صور

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور