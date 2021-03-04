أمريكا.. أعضاء في الكونجرس يجددون الدعوة لمحاسبة إيران





دعا نواب في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى محاسبة نظام إيران على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودعمه الإرهاب والتدمير، وزعزعة الاستقرار في الخارج.





وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن منظمة الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة، دعت إلى محاسبة طهران بمشاركة 24 عضوا في الكونجرس.





ودعا النائب الجمهوري توم ماكلينتوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الانخراط في "تأسيس تحقيق دولي حول انتهاكات النظام الإيراني"،.





وشدد على أن التجارب أثبتت على مدى نحو 4 عقود، أن نظام طهران "متعطش للدماء ومسؤول عن المجازر والجرائم داخل إيران، وعن الإرهاب والتدمير خارجها".





كما شدد النائب الديمقراطي براد شيرمان على أن "الجميع يعلم دعم طهران للإرهاب"، ولفت إلى أن الإداراة الأمريكية الحالية وسابقتيها "صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب".



