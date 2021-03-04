مصرع طفل غرقًا بترعة مجاورة لمنزله في سوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (يوسف إسماعيل - 6 سنوات - ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.





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وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو (إسماعيل. م. ع - 42 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله اختل توازنه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.





وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.





تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



