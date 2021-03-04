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منوعات

احذري.. خطأ جسيم نرتكبه عند غسل الملابس يهدد الصحة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:50 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يقوم البعض بوضع كمية من الملابس ومن ثم تركها بعد غسلها وتأجيل إخراجها من الغسالة لعدة أيام حتى تنبعث منها رائحة غريبة، ليعاد غسلها مرة أخرى حتى تذهب منها الرائحة، ولكن تلك العادة قد تهدد الصحة، فإلى متى يمكنك ترك الغسيل في الغسالة قبل أن يصبح مثيرًا للاشمئزاز ورائحته كريهة؟

كشفت الخبيرة من معهد "ويرلبول" لعلوم الأقمشة "لوسيندا أوتوش" بأنه يمكن ترك الغسيل لمدة تتراوح بين ثماني و 12 ساعة، أي تقريبًا طوال اليوم  قبل تعليقه حتى يجف.

وأكدت "لوسيندا" بأنه لا ينبغي ترك الملابس أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنه لا توجد مشكلة إذا تركت الغسيل في الغسالة طوال الليل إذا قمت بغسله في المساء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

كما أوضحت :"لا تتركوها لوقت طويل .. لا تتركوها لمدة أسبوع، إذا استيقظت في الصباح ورميته في المجفف ، فهذا أفضل بكثير"،مشيرة إلى :"كيف تعرف أنك قد تركته لفترة طويلة وتحتاج إلى إعادة غسل ملابسك؟.. عندما تشم رائحة غريبة منها". 

حيث يبدأ العفن وتلك البكتيريا في النمو على الملابس والبيئات الرطبة، وتسبب تلك البكتريا مشاكل صحية، فمن الافضل غسل الملابس ونشرها في أقرب وقت ممكن حتى تجف تمامًا.
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