ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد | وصول مركبة وكالة ناسا إلى كوكب المريخ

الخميس 04/مارس/2021 - 09:46 ص
كوكب المريخ
كوكب المريخ
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقرير باسم "وصول وكالة ناسا إلى كوكب المريخ، حيث إن وكالة ناسا الفضائية الأمريكية أصدرت صورة ملونة مذهلة لسطح المريخ تم التقاطها بواسطة المسبار المتجول الجديد. 

وتكشف الصورة المزدهرة شديدة الوضوح كضوء النهار السطح المترب للكوكب الأحمر، مع نتوء جبلية مرئية من بعيد. 

كما أن الظلال التي تلقيها المركبة الفضائية بيرسيفيرانس "المثابرة" مرئية أيضًا في الصورة، وتكشف صورة أخرى تم نشرها حديثًا إحدى عجلات المركبة على سطح الكوكب.

في حين أظهرت صورة ثالثة المركبة الجوالة من أعلى وهي تهبط على فوهة جيزيرو في المريخ بعد ظهر يوم الخميس. 

تم تجهيز المركبة بخمس كاميرات عالية الدقة، مع مزيد من الصور - ومقاطع الفيديو - من على سطح المريخ ومن المتوقع في الأيام المقبلة أن يقدم رواد الفضاء صور أوضح للكوكب البعيد.

وهبطت المركبة بنجاح مساء الخميس 18 فبراير، بعد هبوط شديد الخطورة يطلق عليه اسم "سبع دقائق من الرعب".

المثابرة هي أول مركبة فضائية تهبط على سطح المريخ منذ مركبة كيوريوسيتي الجوالة التابعة لوكالة ناسا في عام 2012. 

وقد أقلعت من كيب كانافيرال في فلوريدا في يوليو 2020، وأمضت الأشهر السبعة الماضية في إكمال رحلة 293 مليون ميل إلى وجهتها. 

ستقضي المركبة الفضائية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تبلغ تكلفتها 2.2 مليار دولار العامين المقبلين في البحث على سطح فوهة جيزيرو وجمع العينات.

ويأمل العلماء في جمعها والعودة إلى الأرض في مهمة مستقبلية، إنهم حريصون على معرفة ما إذا كانت فوهة البركان - التي كان يُعتقد في السابق أنها موقع بحيرة شاسعة - كانت موطنًا للحياة. 

كما ستنطلق طائرة بدون طيار مرتبطة بمركبة بيرسيفيرانس في الأيام المقبلة، سيتم تجهيزها بكاميرتين، وستكون أول رحلة تعمل بالطاقة البشرية على الإطلاق تقلع على كوكب آخر.

تهدف هذه الرحلة أيضًا إلى تدريب الطيارين على الطيران في منطقة لا تمثل سوى 1 ٪ من الجاذبية الموجودة على الأرض. 

يمكن للمعلومات المستقاة من رحلة المثابرة إلى المريخ أن تقرب أيضًا مهمة مأهولة إلى الكوكب الأحمر خطوة واحدة. 

تعمل ناسا حاليًا في مرحلة مبكرة جدًا من التخطيط لمثل هذه المهمة، والتي لا يزال من المحتمل أن تستغرق عقودًا. 

وفي الوقت نفسه، تقول روسيا بأنها تأمل في إرسال أشخاص إلى المريخ في وقت ما بين 2040 و 2045.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلامية كويتية: مسبار الأمل سيكشف مفاجآت غير مسبوقة عن المريخ

سيدة ناسا الأولى.. من هي فرح علي أول امرأة على المريخ؟

القومي للبحوث الفلكية: استكشاف الفضاء الخارجي لم يعد حكرا على أحد

برسفيرنس عين ناسا على المريخ.. تفاصيل مثيرة عن دقائق الرعب السبع .. شاهد

10 مليارات دولار.. البحوث الفلكية: 3 مركبات تصعد للمريخ لهذا السبب

ناسا تنشر أول فيديو لهبوط مركبتها على كوكب المريخ .. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. السيسي يوجه بالاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة .. أحمد موسى عن ملء سد النهضة: اللي حصل لن يتكرر

الحرب في تل أبيب.. حزب الله يستعد لمواجهة إسرائيل

قرية لها تاريخ .. دنديط بالدقهلية إحدى المعالم التاريخية التي لا تنسى

حكم النوم على جنابة في رمضان هل تبطل الصوم ؟.. اعرف رأي الشرع

هذا الأمر يقضي الله به حاجتك دون دعاء .. على جمعة يوضحه

مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي: الطبطبة على اللاعبين سبب أزمة كهربا .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور