على طريقة «100 وش».. إحالة 10 متهمين بالنصب على مالك أشهر محلات فول للمحكمة

أحالت النيابة العامة، 10 متهمين شكلوا عصابة فيما بينهم للاستيلاء على أموال رجل أعمال مالك أحد أشهر مطاعم فول وفلافل لمحكمة الجنايات، وذلك من خلال بيع فيلا مملوكة لشخص متوفى له بالادعاء بأنه على قيد الحياة وانتحال صفته.







وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى حليم سعيد بباوي، المنسوب صدورها إلى مصلحة الأحوال المدنية، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكاب الواقعة وأمدوه ببيانات المتوفى فأنزلها المجهول على الاستمارة وأثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة وهي أن المتوفى ما زال على قيد الحياة.





وأشار إلى أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق مع موظف عام مجهول بمصلحة الأحوال المدنية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهام السابق مع علمهم بتزويره بأن استخرج بناءً عليه بطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة المزورة.











كما اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي المستندات المبينة تفصيلا بتقرير أبحاث التزييف والتزوير والمنسوب صدورها إلى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكاب الواقعة وأمدوه ببيانات.