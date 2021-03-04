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بين الناس

عدم تركيب كشافات إنارة.. سكان حي الأندلس بالعاشر من رمضان يشتكون من الظلام الشديد

الخميس 04/مارس/2021 - 12:43 م
حي الاندلس
حي الاندلس
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اشتكي عدد من سكان حي الأندلس  التابع للإسكان الاجتماعي بمنطقة العاشر من رمضان، من الظلام الشديد الذي يسود المكان داخل الحي لعدم تركيب كشافات إنارة بطول عمارات الحي بأكمله، والموازي للحي السادس عشر بالمدينة.

وطالب عدد من الأهالي الجهات المسئولة باتخاذ اللازم لإنارة الحي، والقضاء على مشكلة العشش العشوائية المهدمة والموجود منها والتي اتخذها غفر الحي سكنا لهم.

واشتتكى الأهالى  الذي شغلوا وحداتهم السكنية فور علمهم ببدء التسليم، من الظلام الشديد وعدم وجود كشافات إنارة في عواميد الكهرباء مؤكدين أن ما حدث مأساة لا تصفها الكلمات: "إحنا ما صدقنا ننقل ويبقى لنا باب يتقفل علينا من غير بهدلة ولا نقل عفش تاني، لكن يا فرحة ما تمت".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

عدم تركيب كشافات إنارة.. سكان حي الأندلس بالعاشر من رمضان يشتكون من الظلام الشديد
عدم تركيب كشافات إنارة.. سكان حي الأندلس بالعاشر من رمضان يشتكون من الظلام الشديد
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