ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المركزالجامعي للتطوير المهني بجامعة أسوان يعلن عن أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 للجامعات المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه في إطار تدريب الطلاب والعمل علي صقل مواهبهم وربطهم بسوق العمل واحتياجته يعلن المركزالجامعي للتطويرالمهنى بالجامعة عن إطلاق أول منصة إفتراضيه للتوظيف لسنة 2021 تحت رعاية وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي الدكتور  خالد عبد الغفار. وذلك بالتعاون مع  رؤساء تسع جامعات أخرى.

 وأشار الدكتور أحمد غلاب بأنه ستتيح هذه المنصة الجديدة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام كما ستوفر هذه المنصة للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية لإجراء المقابلات الشخصية ، فضلًا عن  حضور العديد من  الفاعليات والندوات الخاصة بالارشاد المهنى.  


وأقرأ أيضًا :
جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الإستثمارية مع هيئة تنمية الصعيد.. شاهد

وأضاف أحمد غلاب بأنه سوف تطلق المنصة أولى فاعلياتها تحت عنوان "  الملتقى الإفتراضي للتوظيفUCCD March Career Expo  "يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021  ويعد هذا الملتقى الثانى من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضى الاول الذى عقد  فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وتابع غلاب بأن هذه المبادرة تأتي تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والتي بلغ عددها  حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية والتي أنشئت بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب و الخريجين ، مؤكدًا علي أهمية  إطلاق هذه المنصة الدائمة  للتوظيف في إطارسعينا الدائم لخدمة الطلاب  والخريجين.

وجدير بالذكر بأنه تعد هذه منصة للتوظيف الافتراضي منصه ثلاثية الأبعاد ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر والواقعي.

والمنصة تتيح فرص للتشبيك و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية  الشابة المتميزة حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أورانچ مصر ترعى ملتقى التوظيف لشباب الصعيد

التعليم العالي: التحضير للملتقى الطلابي الأول في أسوان

جامعة أسوان تعقد مائدة مستديرة عن سوق العمل وتداعيات كورونا.. الأحد

رئيس جامعة أسوان يشهد فعاليات المائدة المستديرة لمناقشة مستجدات سوق العمل.. صور

ترشيحاتنا

هل يجوز رؤية النبي في اليقظة.. الإفتاء تجيب

تحرك برلمانى لطرد رئيس جامعة سوهاج 4 من أعضاء هيئة التدريس

أزمة دبلوماسية .. بيان عاجل من الخارجية الألمانية لـ المغرب

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

عرض استثنائي .. اشتري آيفون 8 بلس بـ 1160 جنيه فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هوندا سيتي HONDA CITY 2021 المرتقب طرحها في مصر .. صور

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور