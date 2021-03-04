بعد إدراج الكونجيستال جدول..استشارى مناعة: يحتوى على مواد تأثيرها كالمخدرات.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والمناعة، إن الأدوية التى تم إدراجها ضمن ادوية الجدول كالكونجيستال وغيرها تحتوى على مواد مهدئة لتهدئة الكحة وهناك بعض الأشخاص تتعاطى على الزجاجة كلها مرة واحدة مما يجعل تأثيرها كالمخدرات.





وأضافت استشارى البكتيريا والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مدمن المخدرات كان يحرص على تناول هذا النوع من العقارات، موضحة أنه تم إدراج 14 عقارًا جديدًا ضمن جداول ثانية بمعنى أنه لا يتم صرفها إلا من خلال الدكتور.





وتابعت أنه يجب ألا يتم صرف أى دواء إلا بروشتة دكتور، لما لها عواقب وخيمة نتيجة صرفها واستخدامها دون استشارة الطبيب، منوهًا بأن دول العالم كله لا تصرف الدواء إلا بعد استشارة الطبيب.





وأشارت إلى أن تلك الأدوية تحوى مادة قريبة من المورفين، مؤكدة أنا لاستهلاك الخاطئ للأدوية يعد مثله مثل الإدمان كالمخدرات بالضبط.



