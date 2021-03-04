تنفيذ 635 حكماً وضبط 520 مخالفة مرورية و 25 قضية تموينية بأسوان

اليوم الخميس حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

تم تنفيذ 635 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (147) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 299 ) أحكام غرامات، و( 161 ) أحكام المخالفات .





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 7 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط ( 4 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 520 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 81 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 89 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 106 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 115 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 4 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.



