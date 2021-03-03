بروتوكول تعاون بين أسوان وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ المشروعات المتعثرة

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء مهندس سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد بروتوكول التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية مع استكمال المشروعات المعطلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية التنفيذ لهذه المشروعات، وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية .
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ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذه الخطوة الهامة والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذى سيساهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات المتعثرة من خلال ضخ اعتمادات مالية لبدء التنفيذ على الأرض بكل جدية.
وأوضح أشرف عطية بأنه من أبرز هذه المشروعات هو إستصلاح الأراضى الزراعية المخصصة كتعويضات لأهالى النوبة لتسليمها للمنتفعين كأراضى جاهزة للزراعة ومياه الرى بواسطة الآبار كهدية من الرئيس السيسى لأبنائه من أهالى النوبة ، علاوة على إنشاء منطقة تجارية ولوجستية بكركر بمساحة 30 ألف م2 ، فضلًا عن ترفيق المنطقة الصناعية بالعلاقى وإمتدادها لتشغيل 27 مصنع جديد ، وكذا إنشاء مصانع جديدة منها مصنع للرخام بمساحة 10 ألاف م2 ومصنع لتدوير القمامة بالعلاقي .
وفى السياق ذاته كشف اللواء سامى الشناوى بأن توقيع برتوكول التعاون سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين ، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مواطني أسوان.
ولفت سامى الشناوى إلى أنه سيتم الإستعانة بالأبحاث والدراسات العلمية بجامعة أسوان لضمان نجاح المشروعات وأستمراريتها ، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية التنفيذ وهى " اللجنة التنسيقية المشتركة لإدارة البرتوكول" في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الأقتصادية والإجتماعية والصناعية والسياحية .
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ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بهذه الخطوة الهامة والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذى سيساهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات المتعثرة من خلال ضخ اعتمادات مالية لبدء التنفيذ على الأرض بكل جدية.
وأوضح أشرف عطية بأنه من أبرز هذه المشروعات هو إستصلاح الأراضى الزراعية المخصصة كتعويضات لأهالى النوبة لتسليمها للمنتفعين كأراضى جاهزة للزراعة ومياه الرى بواسطة الآبار كهدية من الرئيس السيسى لأبنائه من أهالى النوبة ، علاوة على إنشاء منطقة تجارية ولوجستية بكركر بمساحة 30 ألف م2 ، فضلًا عن ترفيق المنطقة الصناعية بالعلاقى وإمتدادها لتشغيل 27 مصنع جديد ، وكذا إنشاء مصانع جديدة منها مصنع للرخام بمساحة 10 ألاف م2 ومصنع لتدوير القمامة بالعلاقي .
وفى السياق ذاته كشف اللواء سامى الشناوى بأن توقيع برتوكول التعاون سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين ، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مواطني أسوان.
ولفت سامى الشناوى إلى أنه سيتم الإستعانة بالأبحاث والدراسات العلمية بجامعة أسوان لضمان نجاح المشروعات وأستمراريتها ، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية التنفيذ وهى " اللجنة التنسيقية المشتركة لإدارة البرتوكول" في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الأقتصادية والإجتماعية والصناعية والسياحية .