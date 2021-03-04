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محافظات

لتحسن الأحوال الجوية..استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

الخميس 04/مارس/2021 - 12:01 م
ستئناف حركة الصيد
ستئناف حركة الصيد و الملاحة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت أمس لهطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية.

ووجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات القروية ، باستمرار رفع مياه الأمطار من الشوارع.

 كما أعلنت غرفة إدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، استئناف حركة الصيد بميناء الصيد بالبرلس، والدخول والخروج، بعد توقفها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، التي شهدتها المحافظة من أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وتلقت غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة إشارة من ، مدير ميناء البرلس باستئناف حركة الصيد بالميناء، وانتظمت حركة سروح المراكب بعد تفتيش المراكب من قبل الأجهزة الأمنية وهيئة الثروة السمكية وتزويدها بالوقود والثلج والتعليمات المشددة.

وأشارت غرفة العمليات إلى استئناف حركة الصيد ببحيرة البرلس وبوغاز رشيد، والقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

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