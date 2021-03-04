غلق وتشميع ٢٢ مركزا للدروس الخصوصية ومكتبات مخالفة بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.





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وتنفيذا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية والمكتبات بالإشتراك مع مديرية التربية والتعليم وجهاز حماية المستهلك والتأمينات الاجتماعية والضرائب العامة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة ، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٢ مركز للدروس الخصوصيه ومكتبات مخالفة للإجراءات الإحترازية و بدون ترخيص ، فضلًا عن قيام أصحابها ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر ، فتم تغريم ٦ مراكز للدروس الخصوصيه غرامه فورية ٤ آلاف جنيه لكل واحد منهم وتشميعه لمده أسبوع طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ لمخالفة الإجراءات الإحترازية ، وعدم الإلتزام بتوقيتات الحظر ووجود عدد من الطلاب بدون كمامات واقية ، كما تم تشميع ٧ مراكز للدروس خصوصية لمخالفتهم توقيتات الحظر ، فضلا عن تواجد الطلاب بداخلهم بدون إرتداء كمامات واقية وتم تحرير محاضر إثبات مخالفه الحظر ولعدم سداد الغرامه المستحقه.





كما تمكنت الحملة من تشميع ٩ مكتبات لقيام أصحابها ببيع أوراق تعليمية مجهولة المصدر وإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.