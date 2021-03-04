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أخبار البلد

السيسي: زيارة رئيس غينيا بيساو فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

الخميس 04/مارس/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالرئيس عمر إمبالو رئيس غينيا بيساو ضيفًا على مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.

وأكد الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم، أن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست ارادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والانطلاق إلي آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.
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