على مساحة 1750 مترًا.. إزالة 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على إستمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( إدكو - كفر الدوار - بدر )، اليوم الخميس، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1750 م2 عبارة عن الآتي:-





- إزالة فورية لعدد 4 حالات تعد بالبناء علي أرض أملاك دولة بمساحة 1300 م٢ بإدكو عبارة عن أساسات وسمل خرسانى.

- إزالة 2 حالة تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 300 متر، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بكفر الدوار.

- إزالة مباني مخالفة على أرض زراعية بمساحة 150 متر٢ خارج الحيز بقرية عمر شاهين بنطاق وحدة أم صابر بمركز بدر.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( إيتاي البارود - الدلنجات- ادكو - كوم حمادة - دمنهور )، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 886 م2 عبارة عن:-

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 400 متر بقرية صفط الحرية بإيتاى البارود

- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم فك شدة خشبية بقرية كوم زمران والتحفظ علي أدوات البناء.

- إزالة حالة تعد بالمهد بالبناء علي أرض زراعية بمساحة 120 متر مربع بقرية ٧ التابعة لقرية ديبونو بإدكو عبارة عن شدة خشبية وسقف.

- تنفيذ إزالة بناء في المهد بدون ترخيص بمساحة 16م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية كوم شريك بكوم حماده.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة صب أعمدة دور رابع علوى بشارع الكلفاني بدمنهور حيث تم فك الخشب وإزالة الأعمدة.