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حميات منوف: بدأنا استقبال المواطنين لتلقى لقاح كورونا اليوم.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 01:14 م
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور أنور محفوظ، مدير مستشفى حميات منوف، إن اليوم هو أول يوم لتلقى المواطنين جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المواطنين حرصوا على الحضور منذ الساعة 9 صباحًا، ومستمر العمل حتى الساعة 5 مساءًا فى مركز اللقاح.

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الأطباء يحرصون على اجراءات التباعد الاجتماعى والاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزراة الصحة أطلقت موقع اليكترونى للتسجيل، بالإضافة لوجود خط ساخن، تقديم الاستفسارات للمواطنين حول لقاح كورونا، والتعريف بآليات التسجيل على الموقع الإلكترونى للتسجيل.

وتابع أنه من المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/.

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