مصر نورت بيك.. رامي عياش يتغزل في نجيب ساويرس

وعلي جانب آخر، فى مفاجأة فنية كبيرة يستعد النجم اللبناني رامي عياش لخوض تجربة تمثيلية جديدة في مسلسل درامى جديد من إنتاج مصري.

فكرة المسلسل متميزة ومختلفة، وقد وضَعَتْ لها الشركة المنتجة ميزانية ضخمة، حيث من المتوقع أن ينافس بها البوب ستار في رمضان القادم في حال تم الاتفاق على كل التفاصيل.