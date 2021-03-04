مضاعفة الوجبة المدرسية للطلاب بدمياط أثناء سير الامتحانات

صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بمضاعفة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بجميع المدارس.





وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بالطلاب وتحقيق التكامل الغذائي لهم وخاصة أثناء إجراء الامتحانات.





وعلى صعيد اخر ، تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.





وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحانات بمدارس د. علي مشرفة الإعدادية وأم المؤمنين الثانوية بنات، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.





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