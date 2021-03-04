ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مضاعفة الوجبة المدرسية للطلاب بدمياط أثناء سير الامتحانات

الخميس 04/مارس/2021 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
صرح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت بمضاعفة الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب بجميع المدارس.

وأضاف وكيل الوزارة أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الدولة بالطلاب وتحقيق التكامل الغذائي لهم وخاصة أثناء إجراء الامتحانات.

وعلى صعيد اخر ، تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.

وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحانات بمدارس د. علي مشرفة الإعدادية وأم المؤمنين الثانوية بنات، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم دمياط يشهد فعاليات اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

غرف عمليات رئيسية وفرعية.. تعرف على خطة تعليم دمياط لتنظيم امتحانات النقل

تعليم دمياط تتسلح بالإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات النقل.. السبت القادم

انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بدمياط

غرفة عمليات تعليم دمياط لم تتلق شكوى من الامتحانات

لاشكاوى من امتحانات الصف الثانى الثانوى بدمياط

ترشيحاتنا

فرج عامر يضع شرطا وحيدا لرحيل الهاني سليمان إلى الأهلي

لليوم الثالث.. الكويت تسجل أكبر عدد إصابات بـ كورونا منذ بداية الجائحة

بسبب خناقة حريم.. أوكا وأورتيجا في قسم الشرطة

صدمة في الأهلي بعد قرار إنبي بتفعيل بند شراء كريم فواد

السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

فيديو جراف | سلبية مسحة كورونا.. سر احتجاز وائل الإبراشي في المستشفى حتى الآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام