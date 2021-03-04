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مرأة

فستان منفوش ولافت.. نسرين طافش في أحدث ظهور

الخميس 04/مارس/2021 - 02:03 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة  لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة انيقة وجذابة تكشف جمالها.

وتألقت نسرين طافش ، بفستان طويل ومنفوش باللون الأصفر الباستيل، ودون أكمام ليبرز عن جمالها واناقتها، كما وضعت حزاما على الخصر ليبرز رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني لتتناسب مع إطلالتها الانيقة والجذابة.

ووضعت سلسلة حول الرقبة باللون الأخضر لإكمال ظهورها.
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