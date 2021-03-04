كل ما تريد معرفته عن التشعيب في الثانوية العامة والنظام التراكمي الجديد

التشعيب في الثانوية العامة .. قضية شغلت اهتمام الطلاب واولياء الامور خلال الايام الاخيرة ، بعد أن كثرت التساؤلات في البيوت المصرية عن مصير التشعيب في الثانوية العامة بالنسبة لدفعة العام الدراسي القادم 2021/2022 ، حيث يتساءل الجميع هل سيظل التشعيب في الثانوية العامة بنفس النظام التقليدي المعتاد الذي يسمح للطالب بالتشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.









اخبار التشعيب في الثانوية العامة لدفعة 2022

من جانبه .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حسم الجدل والرد على التساؤلات المثارة حول نظام التشعيب في الثانوية العامة لدفعة العام الدراسي القادم 2021/2022 .





حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن موضوع إلغاء التشعيب في الثانوية العامة لعلمي علوم وعلمي رياضة ، لا يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن موضوع التشعيب في الثانوية العامة سيعرض أيضا على المجلس الأعلى للجامعات بعد ذلك.





وأضاف: "بناءً على ذلك، تظل الأمور على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك!".





رأي اولياء الامور في فكرة إلغاء نظام التشعيب في الثانوية العامة لدفعة 2022

وكان قد عبر اولياء الامور والطلاب عن رفضهم التام لفكرة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ، حيث قال يوسف محمد : " معلش بس هوا انا لما اخش طب هعمل اي بالجبر.و الاستاتيكا و الهندسة الفراغية ؟ " ..





وقالت رانيا موسى : " اكيد هتغير المنهج يا وزير ، مش معقول علمي هيذاكروا للقسمين على حالهم ؟!!! "

نظام التشعيب في الثانوية العامة لدفعة العام الدراسي الحالي 2021 أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يظل نظام التشعيب في الثانوية العامة كما هو لدفعة العام الدراسي الحالي، وبالتالي الوزارة اتاحت للطلاب العام الحالي التشعيب بنفس الطريقة المعتادة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون تغيير.



نظام الثانوية التراكمية