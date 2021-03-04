كل ما تريد معرفته عن التشعيب في الثانوية العامة والنظام التراكمي الجديد

التشعيب في الثانوية العامة
.. قضية شغلت اهتمام الطلاب واولياء الامور خلال الايام الاخيرة ، بعد أن كثرت التساؤلات في البيوت المصرية عن مصير التشعيب في الثانوية العامة بالنسبة لدفعة العام الدراسي القادم 2021/2022 ، حيث يتساءل الجميع هل سيظل التشعيب في الثانوية العامة بنفس النظام التقليدي المعتاد الذي يسمح للطالب بالتشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.
اخبار التشعيب في الثانوية العامة لدفعة 2022
من جانبه .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حسم الجدل والرد على التساؤلات المثارة حول نظام التشعيب في الثانوية العامة لدفعة العام الدراسي القادم 2021/2022 .
حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن موضوع إلغاء التشعيب في الثانوية العامة لعلمي علوم وعلمي رياضة ، لا يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن موضوع التشعيب في الثانوية العامة سيعرض أيضا على المجلس الأعلى للجامعات بعد ذلك.
وأضاف: "بناءً على ذلك، تظل الأمور على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك!".
رأي اولياء الامور في فكرة إلغاء نظام التشعيب في الثانوية العامة لدفعة 2022
وكان قد عبر اولياء الامور والطلاب عن رفضهم التام لفكرة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ، حيث قال يوسف محمد : " معلش بس هوا انا لما اخش طب هعمل اي بالجبر.و الاستاتيكا و الهندسة الفراغية ؟ " ..
وقالت رانيا موسى : " اكيد هتغير المنهج يا وزير ، مش معقول علمي هيذاكروا للقسمين على حالهم ؟!!! "
نظام التشعيب في الثانوية العامة لدفعة العام الدراسي الحالي 2021
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه يظل نظام التشعيب في الثانوية العامة كما هو لدفعة العام الدراسي الحالي، وبالتالي الوزارة اتاحت للطلاب العام الحالي التشعيب بنفس الطريقة المعتادة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون تغيير.
نظام الثانوية التراكمية
نظام الثانوية التراكمية الجديد ، يحظى الآن باهتمام بالغ من جميع الطلاب وأولياء الأمور ، حيث يبحث الجميع عن إجابة للعديد من الاستفسارات الخاصة بـ نظام الثانوية التراكمية الجديد خاصة في ظل حالة الجدل والاخبار المغلوطة المنتشرة بشأنه على السوشيال ميديا.
وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد ، اجابات واضحة ورسمية لأكثر الاستفسارات والاسئلة المثارة في أذهان الناس حاليا حول نظام الثانوية العامة التراكمية الجديد .
* هل ستطبق الثانوية التراكمية على طلاب المرحلة الثانوية الحاليين ؟
لا .. التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي ، ستطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم.
* هل موافقة مجلس الوزراء على الثانوية التراكمية تعني إقراره بشكل نهائي ؟
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الثانوية التراكمية تعني أنه تم الانتهاء من نصف الطريق فقط ، بعد ذلك سيتم عرض مشروع قانون الثانوية التراكمية على مجلس النواب في دورته الجديدة إلى أن يقره مجلس النواب ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية ليتم تطبيقه رسميا بشكل إلزامي.
* متى سيكون نظام الثانوية التراكمية جاهز للتطبيق بقرار نهائي من رئيس الجمهورية ؟
في يناير القادم .. من المتوقع ان يكون مشروع القانون مر من البرلمان ومصدقا عليه من رئيس الجمهورية
* كيف سيتم تقييم الطالب في نظام التقييم في الثانوية التراكمية ؟
المجموع النهائي في الثانوية التراكمية سيحسب من اول اولى ثانوي حتى 3 ثانوي ، حيث سيكون لكل صف دراسي من الصفوف الثلاثة وزن بالدرجات كإنها أعمال سنة ، والصف الثالث الثانوي سيكون وزن درجاته أكبر من الصفين الاخرين.
* هل سيتاح لطلاب الثانوية التراكمية دخول الامتحان مرة واحدة فقط ؟
سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
* هل امتحانات الثانوية التراكمية مجانية أم ستكون برسوم ؟
يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، أما باقي الفرص الامتحانية ستكون برسوم ، لان تكلفة ادارة امتحانات الثانوية العامة كبيرة للغاية وبالتالي لابد من تغطية تكاليف عقد فرص امتحانية اضافية لجميع الطلاب
* هل فعلا ستصل رسوم امتحانات الثانوية التراكمية إلى 5 آلاف جنيه ؟
بالتأكيد لا .. فهذه الرسوم لم يتم تحديدها حتى الان ، ولكنها ستكون رسوم شبيهة جدا بما يدفعه الطلاب الحاليين ، ولن تكون الرسوم 5 آلاف مثلما يردد البعض.
*هل ستكون الامتحانات في الثانوية التراكمية ورقية أم إلكترونية ؟
وفقا لمشروع قانون الثانوية التراكمية ، سيكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".
ويجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي"
*ما هو نظام التشعيب في الثانوية التراكمية ؟
يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين
*كيف سيتم التعامل مع الطلاب الراسبين في الثانوية التراكمية ؟
إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".
ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".