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سيارات

رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور

الخميس 04/مارس/2021 - 03:39 م
تويوتا ياريس toyota
تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد في مصر
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اشرف عطية
كما ذكرنا منذ أيام قليلة أن اليوم الخميس هو موعد طرح تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر ، وبالفعل قدمت السيارة و تم تسعيرها رسميا من الشركة في حفل بالشيخ زايد التابعة لمدينة السادس من أكتوبر.

السيارة تويوتا ياريس toyota yaris 2021 صناعة أوروبية، و تأتي الي مصر بمحرك 3  سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 123 حصان وعزم 153 نيوتن متر، و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك CVT .

تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد تأتي الي مصر بفئتين فئة كومفورت بنظام منع انغلاق الفرامل ABS، نظام توزيع قوة الفرملة Ebd، مساعد الفرامل BA، ثبات الكتروني Vsc، و عدد 7 ايرباج .

السيارة تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد بها بدالات نقل سرعات، وشاشة 7 بوصة مع اندرويد اوتو وأبل كار بلاي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية .

اما الفئة التانية من تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد تأتي بأسم سمارت وبها بدالات نقل سرعات، وشاشة 7 بوصة مع اندرويد اوتو وأبل كار بلاي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية و جنوط سبور، و مصابيح LED، و فرش جلد، و عدادات ديجيتال، و تكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق، و عدد 6 سماعات، و مرايات ضم كهربائية .

وتوجد فئة ثالثة من تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد تأتي بأسم بلس بها بدالات نقل سرعات، وشاشة 7 بوصة مع اندرويد اوتو وأبل كار بلاي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية و جنوط سبور، و مصابيح LED، و فرش جلد، و عدادات ديجيتال، و تكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق، و عدد 6 سماعات، و مرايات ضم كهربائية و مقابل مسند وسطي وحساسات ركن  خلفية .

سعر تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد في مصر

تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد فئة كومفورت بسعر 345.000 جنيه .

تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد فئة سمارت بسعر375.000 جنيه .

تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد فئة بلس بسعر378.000 جنيه .
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور
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