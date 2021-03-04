رسمياً.. تسعير تويوتا ياريس 2021 الشكل الجديد في مصر | صور



كما ذكرنا منذ أيام قليلة أن اليوم الخميس هو موعد طرح تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد رسميا في مصر ، وبالفعل قدمت السيارة و تم تسعيرها رسميا من الشركة في حفل بالشيخ زايد التابعة لمدينة السادس من أكتوبر.





السيارة تويوتا ياريس toyota yaris 2021 صناعة أوروبية، و تأتي الي مصر بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 123 حصان وعزم 153 نيوتن متر، و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك CVT .







تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد تأتي الي مصر بفئتين فئة كومفورت بنظام منع انغلاق الفرامل ABS، نظام توزيع قوة الفرملة Ebd، مساعد الفرامل BA، ثبات الكتروني Vsc، و عدد 7 ايرباج .







السيارة تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد بها بدالات نقل سرعات، وشاشة 7 بوصة مع اندرويد اوتو وأبل كار بلاي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية .







اما الفئة التانية من تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد تأتي بأسم سمارت وبها بدالات نقل سرعات، وشاشة 7 بوصة مع اندرويد اوتو وأبل كار بلاي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية و جنوط سبور، و مصابيح LED، و فرش جلد، و عدادات ديجيتال، و تكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق، و عدد 6 سماعات، و مرايات ضم كهربائية .







وتوجد فئة ثالثة من تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد تأتي بأسم بلس بها بدالات نقل سرعات، وشاشة 7 بوصة مع اندرويد اوتو وأبل كار بلاي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية و جنوط سبور، و مصابيح LED، و فرش جلد، و عدادات ديجيتال، و تكييف اوتوماتيك ثنائي المناطق، و عدد 6 سماعات، و مرايات ضم كهربائية و مقابل مسند وسطي وحساسات ركن خلفية .







سعر تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد في مصر







تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد فئة كومفورت بسعر 345.000 جنيه .







تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد فئة سمارت بسعر375.000 جنيه .







تويوتا ياريس toyota yaris 2021 الشكل الجديد فئة بلس بسعر378.000 جنيه .

