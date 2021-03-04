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رياضة

بعد اعتدائه بالضرب .. طرد مباشر لـ مهاجم البنك الأهلي فى مواجهة المحلة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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عمرو الحلوانى
أشهر وليد عبدالرازق حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة والبنك الأهلى المقامة حاليا بملعب الغزل البطاقة الحمراء المباشرة فى وجه فادى فريد مهاجم البنك .

وجاء طرد فادى فريد المباشر بعد اعتدائه على أحمد عيد لاعب غزل المحلة .

ويخوض البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

خط الدفاع: محمد دبش، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين.  

خط الوسط:  معروف يوسف،  فالديميرو إستريلا ، محمود سيد.

خط الهجوم: محمد بسيوني، موسى دياوارا، فادي فريد.

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