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برلمان

نافع عبدالهادي ناعيًا اللواء كمال عامر: خالص العزاء والمواساة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:37 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
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القسم السياسي

نعي الدكتور نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالجيزة، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم. 

وتقدم عبدالهادي،  بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والقوات المسلحة المصرية والهيئة العليا للحزب، والأسرة البرلمانية، داعيا الله أن يتقبل الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته والأسرة البرلمانية الصبر والسلوان .

يذكر أن الفقيد " عامر " كان قد شغل عدة مناصب قيادية مهمة، وانتخب بمجلس النواب، بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثاني، وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي، بالفصلين التشريعيين، كما شغل منصب محافظ مطروح وأسوان .
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