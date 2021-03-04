نافع عبدالهادي ناعيًا اللواء كمال عامر: خالص العزاء والمواساة





نعي الدكتور نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالجيزة، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم.





وتقدم عبدالهادي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والقوات المسلحة المصرية والهيئة العليا للحزب، والأسرة البرلمانية، داعيا الله أن يتقبل الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته والأسرة البرلمانية الصبر والسلوان .



