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تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بهندسة شبرا ..صور

الخميس 04/مارس/2021 - 03:52 م
القائم بأعمال رئيس
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات
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إبراهيم الهوارى
تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والوكلاء ومدير البرامج ومدير عام الكلية.

واطمأن " الجيزاوى " خلال الجولة على اللجان، وحسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظً على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات ، كما تفقد الإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة خلال أسبوعها الأول ، مشيدا بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان ، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية اخرى واصل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة.

حيث تفقد الامتحانات بمقر العبور رافقه خلالها الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر العبور والدكتور حازم عليوة نائب المدير لشئون البرامج.
وتفقد الدكتور تامر سمير قاعات الامتحانات واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات .
وأشاد  الدكتور تامر سمير خلال جولته بإدارة مقر الجامعة بالعبور وتجهيزات الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بهندسة شبرا ..صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بهندسة شبرا ..صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بهندسة شبرا ..صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بهندسة شبرا ..صور
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بهندسة شبرا ..صور
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