أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

وضع فرج عامر رئيس نادي سموحة، شرطا وحيدا للموافقة على رحيل الهاني سليمان حارس الفريق الأزرق إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي سيستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 1-2.



