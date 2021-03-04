أخبار الرياضة| تدهور صحة رضا عبد العال.. مرتضى منصور يعلن مفاجأة مدوية.. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا
الخميس 04/مارس/2021 - 04:23 م
رضا عبد العال
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي :
يعانى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية من أزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية بعد ثبوت " جلطات " لديه وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة .
أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن موعد أعلان عدد من الفضائح التي تخص قطر ونادي الزمالك.
يسود اتجاه لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لاستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه خلال شهر مارس الجاري.
كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي، عن مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد قرار إيقافه وتغريمه.
كشف مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول ، حقيقة رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وضع فرج عامر رئيس نادي سموحة، شرطا وحيدا للموافقة على رحيل الهاني سليمان حارس الفريق الأزرق إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي سيستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 1-2.
ردَّ الطاهر يونس، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني على دعوة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، لعقد اجتماع في المملكة العربية السعودية.
أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة جيرارد بيكيه قائد الفريق في ركبته اليمنى.