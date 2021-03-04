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أخبار العالم

بالتزامن مع الحظر.. قرار أردني حول صلاة الجمعة

الخميس 04/مارس/2021 - 04:39 م
وزير الاوقاف الأردني
وزير الاوقاف الأردني
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قسم الخارجي
أعلن وزير الأوقاف الأردني، محمد الخلايلة، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول صلاة الجمعة، مع الحظر المفروض على الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال الوزير الأردني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن فترة رفع الحظر من أجل صلاة الجمعة، من الساعة 11:40 ولغاية الساعة 12:40ظهرا، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام فقط.

وأكد ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة.

وأشار إلى بلاغ رئيس الوزراء رقم 24 لسنة 2021، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، الذي تضمن السماح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة. 

وكذلك وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة وتفويض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتحديد وقت بدء ساعة التجول وانتهائها.
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