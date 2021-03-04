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أخبار البلد

وزير الإعلام ينعى اللواء كمال عامر: كان حسن الخلق وجادا فى العمل

الخميس 04/مارس/2021 - 04:58 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
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حمادة خطاب

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. 

وأكد "هيكل" أن علاقته بالفقيد الكبير تمتد لسنوات طويلة منذ كان قائدًا للجيش الثالث الميدانى ثم مديرًا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة، ثم محافظًا لمطروح، وأخيرًا زمالة امتدت 4 سنوات فى مجلس النواب، شغل خلالها موقعه رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومى، وطوال هذه الفترة لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة فى العمل. 

وأوضح "هيكل" أن آخر اتصال أجراه مع الفقيد الكبير كان صباح الأحد الماضى للاطمئنان على صحته بعد عزله فى المستشفى، وتم الاتفاق على لقاء عقب تعافيه، إلا أن قضاء الله كان أقرب. 


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