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حوادث

مدير أمن سوهاج يتفقد عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 05:54 م
مدير امن سوهاج
مدير امن سوهاج
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أنغام الجنايني
تفقد اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، سير عملية تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمركز رعاية طفل شرق سوهاج غرب المحافظة، حيث بدأ توافد المواطنين عصر اليوم الخميس، لأخذ جرعة التطعيم في أولى أيامه.

وكان قد شهد المركز توافد العشرات من المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، بعد أن جاءهم الكود الخاص بهم على هواتفهم الخاصة.


جاء ذلك في حضور الدكتورة كريمة حامد، وكيلة وزارة الصحة بسوهاج، والدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، ولفيف من الأطباء.

وقالت الدكتورة كريمة حامد إنه يتم البدء بكبار السن ومرضى الكبد لأنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المُستجد.

كما أن أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، اختياري حتى يمكن للمواطن بعد تسجيله على المنصة ووصوله للمركز لأخذ جرعة اللقاح، وعندئذ شعر بعدم راحة نفسية وغير رآيه يمكنه أن ينسحب.

ومن الجدير بالذكر أن جرعات لقاح كورونا تم تطعيم المواطنين بها وسط إجراءات احترازية مُشددة لتلاشي عدوى فيروس كورونا، والتصدي لانتشارها بين صفوفهم.
مدير أمن سوهاج يتفقد عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو
مدير أمن سوهاج يتفقد عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو
مدير أمن سوهاج يتفقد عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو
مدير أمن سوهاج يتفقد عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا.. فيديو
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