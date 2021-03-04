ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يبحث مع سفير الأردن التحضير لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين

الخميس 04/مارس/2021 - 05:48 م
مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن والوفد الوزارى المرافق له خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وما شهدته الزيارة من الاتفاق على خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائى بين مصر والأردن.

وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين حاليًا من تطور لافت، بفضل التناغم والتنسيق المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيه الملك عبد الله الثانى بن الحسين.
 
وخلال اللقاء، نقل السفير الأردنى إلى رئيس الوزراء تحيات الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، مؤكدًا تطلع الخصاونة للقاء مدبولى خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمقرر أن تعقد اجتماعاتها فى عمان خلال الشهر الجارى. 
 
وأكد السفير على محورية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، مؤكدًا سعادته البالغة بتمثيل بلاده فى القاهرة، وتطلعه لبذل كل الجهد لدفع العلاقات إلى آفاق ومجالات تعاون جديدة. 

وأضاف أن التنسيق جار بين الجهات المصرية المعنية، ونظيرتها الأردنية، للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
 
وأثنى العضايلة على ما تشهده مصر من طفرة تنموية غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما يجرى على أرض مصر من تطور وتنمية يبعث على الفخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعرضا مجمل العلاقات الثنائية.. السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة الأردنية

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لـ الأردن

مباحثات مهمة.. تفاصيل لقاء رئيسا وزراء العراق والأردن في بغداد

رئيسا وزراء مصر والأردن يتفقدان أعمال التطوير بميدان التحرير

عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن في "عمان" مارس المقبل

جلسة مباحثات مصرية - أردنية مشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ..التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في "عمان" مارس 2021

ترشيحاتنا

بعد صفعة الأهلى.. شوبير يوجه رسالة تحذير لـ كهربا

كيفية التسجيل إلكترونيًا للحصول على لقاح كورونا

مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

لأول مرة في تاريخها.. آبل تزود هواتف iPhone 13 بسعة تخزينية عملاقة

افحص نفسك كل يوم.. دراسة توضح تأثير كورونا على الجلد بـ 3 علامات

هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية

وزير الداخلية يكرم عددا من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة.. صور

طريقة علاج الخلعة بالحلبة والأعشاب