رئيس الوزراء يبحث مع سفير الأردن التحضير لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن سعادته باستقبال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن والوفد الوزارى المرافق له خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وما شهدته الزيارة من الاتفاق على خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الثنائى بين مصر والأردن.





وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين حاليًا من تطور لافت، بفضل التناغم والتنسيق المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيه الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

وخلال اللقاء، نقل السفير الأردنى إلى رئيس الوزراء تحيات الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، مؤكدًا تطلع الخصاونة للقاء مدبولى خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمقرر أن تعقد اجتماعاتها فى عمان خلال الشهر الجارى.

وأكد السفير على محورية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، مؤكدًا سعادته البالغة بتمثيل بلاده فى القاهرة، وتطلعه لبذل كل الجهد لدفع العلاقات إلى آفاق ومجالات تعاون جديدة.





وأضاف أن التنسيق جار بين الجهات المصرية المعنية، ونظيرتها الأردنية، للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة.