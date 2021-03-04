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أصل الحكاية

تاريخ أول شركة لصناعة الإطارات " بريجستون "

الخميس 04/مارس/2021 - 06:27 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر بريجستون من أشهر الشركات العالمية في تاريخ صناعة الإطارات ، وتتمتع بشهرة واسعة في دول العالم ، ويرجع تأسيس الشركة إلي عام 1931 ، حيث مؤسس الشركة شوجيرو إيشيباشي .


سميت الشركة بلقبه وكان يحلم بمستقبل الإطارات والسيارات وتطور دوليا لتجارته حتى أنه في ذلك الوقت كان يحلم بمستقبل بريجستون، الشركة كانت تعتمد على صناعة السيارات في اليابان ،حيث قامت بريجستون بتوسيع نشاطها التجاري لتصبح أكبر شركة مصنعة للإطارات في اليابان .


كما أن الشركة توسعت بنشاط فى الخارج ، ولا سيما فى آسيا ففى عام 1988 حصلت بريجستون على شركة فايرستون للإطارات والمطاط وهي شركة عالمية لديها تاريخها المشرف مما أدى إلى جعل بريجستون واحدة من أكبر شركات الإطارات والمطاط التي لديها فريق عمل عالمي حريص على خدمة العملاء فى جميع أنحاء العالم على أعلى مستوى من الجودة والخدمة.


كما تستمر الشركة الآن  بتطوير استراتيجيات وخطط أعمالها بما يتواءم مع رسالتها المتمثلة في "خدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة" وستواصل السير على نهجها القائم على تعزيز جودة خدماتها وتوسيع نطاق مساهماتها المجتمعية،ويجسد الإطار الاستراتيجي الجديد خطط الشركة وتطلعاتها لما بعد 2050، مرتكزا على ثلاث استراتيجيات رئيسية.

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