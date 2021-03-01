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سيارات

تعرف على أهمية ضغط الهواء للإطارات وصيانته

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:00 م
ضغط الهواء للإطارات
ضغط الهواء للإطارات
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كريم عاطف
يعتبر ضبط ضغط الهواء للإطارات داخل السيارة من احد اهم وسائل الأمان بالمركبة ككل ، وبالتالي لابد من فحص ضغط إطارات السيارة بانتظام والقيام بالصيانة المناسبة لها حتى يطيل عمرها الافتراضي .

ويحافظ ضغط الهواء السليم داخل إطارات سيارتك على ضمان السلامة والأداء الأمثل للقيادة وإطالة عمر الإطار وتقليل تكلفة الوقود من خلال قلة الاستهلاك .

ومن الضروري فحص جميع إطارات السيارة وحتي الإطار الإضافي الخامس لمرة واحدة على الأقل في الشهر أو قبل القيام برحلة طويلة.

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الضغط المناسب للإطارات 
والوصول الى الضغط المناسب لإطارات السيارات ، من خلال الرقم المكتوب الجانب الداخلي من باب السيارة أو بالدليل الخاص بها، او من خلال الرقم الموجود على الجدار الجانبي للإطار والذى يعني أقصى ضغط للإطار، لا تقم بالضغط على الرقم فوق الإطار.

ففي حالة ضغط الإطارات المنخفض يتسبب في زيادة عرض رقعة تلامس الإطار ، و ينتج عنه وقوع قوة مفرطة عند إحدى حافتي السطح الخارجي للإطار ، ويمكن للتآكل الخارجي أن يتسبب في تلف كل جزء من أجزاء الإطار.

اما في حالة ضغط الهواء المرتفع ، فتتسبب في شكل منتفخ للإطار مثل البالون، و تتركز القوة في المركز لتصبح القوة غير متساوية ، فتتسبب في تآكل المداس غير المنتظم .

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فحص إطارات السيارة 
وخلال الخطوات التالية، يتم فحص ضغط الهواء داخل إطارات سيارتك بشكل صحيح .

1- ترك السيارة متوقفة مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل البدء في فحص إطارات سيارتك .

2- الحصول على مقياس ضغط هواء اصلى او استخدام المقياس الخاص بمركز الصيانة او محطة الوقود .

3- وضع مقياس ضغط هواء برفق في الفتحة المخصصة له في الاطار وبرفق وعدم الضغط عليه حتى لا يتسبب بمشكلة في " البلف" 

4- عمل مقارنة بسيطة بين نسب مستوى ضغط الهواء المُقاس والمستوى المدون على باب السيارة للأربع إطارات .

5- في حالة مستوي الضغط الأعلى او الأقل من المستوى الموصي به ، يجب تفريغ إطارك او ملئه بالهواء إلى أن يصل لمستوى الضغط الموصي به.
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