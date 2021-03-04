أحمد فريد يكتب: قصة بعد الأرض

في المستقبل ، تجبر كارثة بيئية الجنس البشري على التخلي عن الأرض بحثًا عن كوكب جديد صالح للسكن ، واستقر في النهاية على كوكب نوفا برايم.









دي قصة من فيلم (بعد الأرض) after earth للعالمي Will Smith









أنا احمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الالمانية ..









أحداث الفيلم تدور حول انه بعد ألف عام ، دخلت The Ranger Corps ، وهي منظمة لحفظ السلام بقيادة الجنرال Cypher Raige ، في صراع مع مخلوقات S'krell الغريبة التي كانت تنوي غزو نوفا برايم. أسلحتهم السرية هي Ursas ، وهي مخلوقات مفترسة كبيرة تصطاد من خلال "استشعار" الخوف. يكافح رينجرز ضد Ursas حتى يتعلم Cypher كيفية قمع خوفه تمامًا ، وهي تقنية تسمى "ghosting". بعد تعليم هذه التقنية للحراس الآخرين ، قاد رينجرز "فيلق" إلى النصر. في هذه الأثناء ، يلوم نجل Cypher Kitai Raige نفسه على وفاة أخته سينشي على يد Ursa. يتدرب Kitai ليصبح حارسًا مثل Cypher ، لكن طلبه تم رفضه بسبب تهوره ، ويعتبره Cypher بمثابة خيبة أمل. والدة كيتاي ، فايا ، تقنع سايفر بأخذ كيتاي في رحلته الأخيرة قبل التقاعد.









ومع ذلك ، أثناء الرحلة ، تم القبض على سفينة الفضاء الخاصة بهم بواسطة زخات كويكب ، مما تسبب في تحطمها على الأرض المعزولة الآن. كلتا ساقي سايفر مكسورتان ، وتلف المنارة الرئيسية لإطلاق إشارة استغاثة. يوجه Cypher تعليمات إلى Kitai لتحديد موقع الجزء الخلفي من السفينة ، الذي انقطع عند الدخول إلى الغلاف الجوي. في الداخل ، توجد منارة النسخ الاحتياطي ، والتي يمكنهم استخدامها للإشارة إلى Nova Prime. يعطي سايفر كيتاي سلاحه وجهاز اتصال معصم وست كبسولات من السائل الذي يعزز كمية الأكسجين حتى يتمكن من التنفس في الغلاف الجوي للأرض منخفض الأكسجين. يحذره سايفر من تجنب الحيوانات والنباتات شديدة التطور والحذر من التحولات الحرارية العنيفة. يغادر Kitai للعثور على قسم الذيل ، مع Cypher يوجهه من خلال جهاز الاتصال.









تعرض كيتاي للهجوم من قبل قرود عملاقة ، وأثناء هروبه ، عضته علقة سامة. يعالج Kitai الترياق ، لكن اثنتين من كبسولاته تالفتين وتوقف جهازه العصبي عن العمل. عندما يستيقظ كيتاي ، فإنه ينجو بصعوبة من التحول الحراري. يكذب Kitai على Cypher ، ولا يبلغه عن الكبسولات التالفة. في تلك الليلة ، استمع كيتاي إلى سايفر وهو يروي له قصة عندما تعرض للهجوم من قبل Ursa ، وكيف أدرك أن الخوف هو مجرد وهم خلقته أفكار العقل عن المستقبل ، وبالتالي بدأ في "شبح" نفسه من اختار أورساس العيش بدلًا من ترك أعدائه ، سواء كانوا خائفين أو أورساس ، يقررون مصيره.









في اليوم التالي ، يصل Kitai إلى قمة الجبل ويتعلم Cypher عن الكبسولات المكسورة. مع العلم أن الطريقة الوحيدة للحصول على الكبسولتين هي القفز بالمظلة ، يأمر سايفر كيتاي بإجهاض المهمة. معتقدًا أن والده لا يزال يعتبره مخيبا للآمال ، يلقي كيتاي باللوم على وفاة سينشي في غياب سايفر في يوم الهجوم. إنه يقفز بالمظلات من قمة الجبل ، ولكن يتم أسره من قبل طائر جارح كبير ويتلف جهاز الاتصال الخاص به. يستيقظ كيتاي في عش الطائر ، حيث تحيط به القطط الكبيرة. يهاجم الطائر القطط الكبيرة ، ويهرب كيتاي بعد أن يدافع عن الكتاكيت ضد القطط. يصل إلى نهر ويبني طوفًا لمواصلة طول النهر. ينام كيتاي المتعب على الطوافة. يحلم بأخته، سينشي ، التي تطمئنه أن مرارة سايفر هي مجرد مشاعره الخاصة لعدم إنقاذها. يحث سينشي كيتاي على الاستيقاظ وعندما يفعل ، يفاجأ بتحول حراري آخر ويتجمد تقريبًا حتى الموت. يتم إنقاذ Kitai عندما يضحي الطائر ، الذي فقد حضنته عندما هاجمت القطط ، بنفسه من أجله.









يصل Kitai إلى قسم الذيل ويسترجع منارة الطوارئ جنبًا إلى جنب مع جهاز اتصال آخر وسلاح والمزيد من كبسولات الأكسجين. يسمح جهاز الاتصال لـ Cypher فقط برؤية Kitai وسماعه ، ولكن ليس لـ Kitai سماعه. يتعلم Kitai أن Ursa على السفينة قد هرب وقتل بقية الطاقم. لا يتم تنشيط منارة الطوارئ ، ويدرك سايفر أن الغلاف الجوي يحجب الإشارة. يتجه Kitai إلى بركان قريب ويصعد منه حيث يمكنه إطلاق المنارة ويصاب عندما تهاجمه Ursa. Kitai قادر على السيطرة على خوفه و "شبح" نفسه من Ursa بما يكفي لقتله. ثم يطلق المنارة. يصل فريق الإنقاذ ، ويعود الاثنان إلى نوفا برايم.









خمسة تنبؤات مستقبلية غريبة في فيلم "ما بعد الأرض"

- لم يعد البشر يعيشون على الأرض

- لا يمكننا التنفس على الأرض

- الكمبيوتر هو طبيبك

- الكائنات الفضائية موجودة ، ولكنهم أشرار

- نحن نرتدي بدلات تشعر بالخطر









هناك ما هو اهم من المنطق ، الخيال - الفريد هيتشكوك . وكما قال البيرت اينشتاين ، الخيال اهم من المعرفة ، فالمعرفة محدودة بما نعرفه الآن و ما نفهمه ، بينما الخيال يحتوي العالم كله و كل ما سيتم معرفته او فهمه الى الأبد.











وعالمنا الجليل، الدكتور احمد زويل قال، الجميل في امريكا وهو ما جعلها تتقدم علي العالم علميا، ان الخيال لا يقتل و ليس له حدود وكل المؤسسات تشجعه. و العالم الحقيقي المحب لعمله لابد ان يحلم، وإذا لم يتعلم العالم و يحلم، سيفعل ما فعله السابقون و لن يضيف شيئًا.



