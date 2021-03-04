صرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا السيارة الغارقة في النيل بـ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة صرف مساعدات عاجلة لاسر المتوفين في حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل امام قرية مجريس بصدفا، مما أدى الى وفاة 7 اشخاص.

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كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 راكب بنهر النيل امام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى الى غرق جميع ركابها .





وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والاسعاف الى مكان الحادث، كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط ، ، الى مكان الحادث وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفيين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا .













واسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة وهم 7 متوفيين وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف الى مشرحة مستشفى الايمان العام وصدفا المركزى وهم حنفى محمود عبدالحافظ 64سنة و سيد عبد الرحيم خليفة 43سنة وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى صدفا المركزى ومحمود عرفة محمد 20سنة ومحمد مختار كمال 31سنة ومصطفى كمال عبدالحافظ 48سنة ومصطفى اشرف احمد 20سنة وشحاتة سيد محمد 45 سنة وتم نقلهم الى مشرحة مستشفى الايمان العام تحت تصرف النيابة والجميع من قرية الدوير صدفا وجارى العمل لانتشال السيارة والافادة عند الانتهاء وتم تحرير المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .







