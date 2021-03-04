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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مركز المحلة الكبرى..صور

الخميس 04/مارس/2021 - 07:46 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مركز ومدينة المحلة
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، آخر أعمال التطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.


بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر بالمحلة الكبرى حيث تابع أعمال توسعة الطريق بعد إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تعوق حركة المرور بالشارع، وتوجه المحافظ ومرافقيه إلى منطقة الزهراء بحي أول المحلة، لمتابعة أعمال تشجير الشارع على امتداد سور السكة الحديد، عقب رفع المخلفات التاريخية ومخلفات الهدم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بقرية محلة أبو علي، حيث تابع أعمال تأهيل وتطوير كورنيش مدخل قرية محلة أبو علي، أعمال الرصف بشارع الثورة، أعمال معالجة هبوط بكوبري بحر شبين والجاري إصلاحه بمعرفة وزارة الري  وأعمال الرصف بطريق المحلة-المنصورة القديم.

رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ومحمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة المحلة.
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مركز المحلة الكبرى..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مركز المحلة الكبرى..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مركز المحلة الكبرى..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بقرى مركز المحلة الكبرى..صور
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