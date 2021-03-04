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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا تحطم مروحية عسكرية تركية إلى 10 أشخاص

الخميس 04/مارس/2021 - 07:41 م
تحطم مروحية عسكرية
تحطم مروحية عسكرية تركية
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شريف سيد
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية إلى 10 أشخاص. 

وقالت وزارة الدفاع التركية إن مروحية من طراز كوجار، تحطمت في منطقة تاتفان التركية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. 

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت منذ قليل تحطم مروحية عسكرية تركية ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 أخرين. 

وانتقل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار إلى مكان تحطم المروحية العسكرية. 

ومن المعروف أن مروحيات طراز كوجار التي تستخدمها القوات المسلحة التركية منذ عام 1996 تعرضت لحادثتين وأصيبت مرة بصاروخ.

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