تقرير: الدعم النقدي المشروط يعزز الجودة ويقضي على السوق السوداء

الدعم النقدي أحد أهم استراتيجيات الدول في توصيل الدعم إلى مستحقيه وهو آلية لوقف نشاط السوق السوداء في تداول السلع المدعومة خارج منظومة الدعم، وهو ما نفذته وزارة التموين والتجارة الداخلية في منظومة الدعم السلعي بعد تخصيص قيمة مادية للمواطن يحصل عليها بدلا من السلع؛ بحيث تتيح هذه القيمة المادية والمقدرة بـ 50 جنيها للفرد الحصول على السلع التي يرغب بها بحرية ضمن مجموعة من السلع التي تحددها وزارة التموين وتوفرها في المنافذ التابعة كما تتحكم في أسعارها.





قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.





ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.





وأشار الوزير إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.





ولفت إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس وسيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.





وأكد أن المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.



