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اقتصاد

تقرير: الدعم النقدي المشروط يعزز الجودة ويقضي على السوق السوداء

الخميس 04/مارس/2021 - 10:59 م
الدعم النقدي
الدعم النقدي
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محمد صبيح
الدعم النقدي أحد أهم استراتيجيات الدول في توصيل الدعم إلى مستحقيه وهو آلية لوقف نشاط السوق السوداء في تداول السلع المدعومة خارج منظومة الدعم، وهو ما نفذته وزارة التموين والتجارة الداخلية في منظومة الدعم السلعي بعد تخصيص قيمة مادية للمواطن يحصل عليها بدلا من السلع؛ بحيث تتيح هذه القيمة المادية والمقدرة بـ 50 جنيها للفرد الحصول على السلع التي يرغب بها بحرية ضمن مجموعة من السلع التي تحددها وزارة التموين وتوفرها في المنافذ التابعة كما تتحكم في أسعارها.

ما هو الدعم النقدي وموعد تطبيقه؟
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة تدرس تطبيق منظومة الخبز الجديدة من خلال الدعم النقدي المشروط، بعد انتهاء جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يحصل المواطن على قيمة دعم الخبز نقدا داخل بطاقة التموين بدلا من الدعم العيني الممثل في 5 أرغفة/يوميا للفرد بشرط تحول المنظومة إلى الدعم النقدي المشروط.

تحرير منظومة الخبز إلى الدعم النقدي
وأشار الوزير إلى أن تحرير منظومة المخابز أمر  جيد، وتساعد علي فتح مجالات للعمل لافتا إلى أن الدعم النقدي المشروط لا يوجد فيه تضخم والمواطن سيكون سيد المنظومة أكثر مما هو الآن.

ولفت إلى أن فكرة التحول للدعم النقدي المشروط لرغيف الخبز ستتم علي غرار السلع التموينية، من خلال كارت فلوس وسيتم حساب نقود له علي بطاقة التموين بتكلفة عدد الأرغفة التي يصرفها من خلال البطاقة، ويحصل علي الحصة التي يحتاجها من الخبز وما يتبقي يتم وضعه في حسابه يشتري ما يريد.

الدعم النقدي يعزز من الجودة
وأكد أن المنظومة ستجعلنا قادرين علي دعم صناعة الخبز والجودة ستزيد أكثر مما هي عليه الآن.

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول للدعم النقدى المشروط فى دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية فى تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز، موضحا أن المقصود بالدعم النقدى المشروط ما يحدث الآن فى السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكى مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفى هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذى يصل للمخبز وبالتالى لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.

وأضاف الوزير، أنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه فى حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية فى دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.
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