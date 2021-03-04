5 ملايين دولار تكلفة الإقامة 3 أيام.. تفاصيل إنشاء أول فندق فضائي.. فيديو

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن فكرة إنشاء أول فندق فضائي في العالم وافتتاحه في عام 2027. أول





وأوضح التقرير أن شركة إنشاءات فضائية سوف تقوم بإنشاء الفندق وسوف يكون متواجد داخل محطة مخصصة به بالفضاء، ويتم افتتاح الفندق بشكل رسمي في 2027.





ولفت التقرير أن محطة الفضاء الخاصة بالفندق عبارة عن بناء مخصص يدور حول الأرض ومصمم من الداخل لمساعدة الإنسان على قضاء فترات طويلة في الفضاء ".





وأشار التقرير إلى أن الفندق مطاعم وملاعب وسينما وغرف تتسع لـ 400 شخص ولا يشترط ان يكون مرتادو الفندق رواد فضاء ويمكن أن يكونوا سائحين، و شكل محطة الفندق الفضائية ستكون عبارة عن دائرة كبيرة تستمر في الدوران من أجل تكوين جاذبية اصطناعية.



